Nesta quinta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde realiza um Dia D de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. O público-alvo são todas as pessoas que, por algum motivo, perderam a data da aplicação da segunda dose.

A vacinação será de 08h às 14hs. No posto de saúde Vila Didi receberão a segunda dose as pessoas que estão em atraso com a CoronaVac. Já nos postos de saúde Souza e Silva, Diego Souto, Bela Vista e Geraldo Veloso será a segunda dose das pessoas que estão em atraso com a Astrazeneca. Não é necessário agendamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 332 pessoas estão com doses atrasadas, sendo 74 pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da CoronaVac e 258 que não tomaram a segunda dose da Astrazeneca.

Foram identificados diversos motivos para o não comparecimento dentro do prazo como infecção recente por Covid-19, sintomas gripais, viagem ou esquecimento. Infelizmente foram identificados alguns óbitos de pessoas que já haviam tomado a primeira dose.