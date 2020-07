Com o acréscimo de 10 novos resultados positivos para a Covid-19 em Formiga, nas últimas 24 horas, o município chega aos 192 casos confirmados da doença. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, divulgadas no Informativo diário desta terça-feira (7).

Os números totais da doença na cidade são:

_ NOTIFICADOS: 3095

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 113

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 136

• INTERNADOS: 03

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 00

_ CONFIRMADOS: 192

• ÓBITOS: 04

• INTERNADOS: 07

• EM ACOMPANHAMENTO: 118

• CURADOS: 63

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 11

_ CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO – PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 29

• DETENTOS EM ACOMPANHAMENTO: 04

• DETENTOS CURADOS: 36

_ DESCARTADOS: 2614