A Prefeitura de Formiga, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, realizou na sexta-feira (27), a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Formiga, com o tema geral “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

O evento foi realizado no auditório da Praça do CEU e contou com a representatividade da Sociedade Civil, usuários dos Cras e entidades.

Antes da plenária final da conferência, foram realizadas pré conferências nos Cras, onde houveram discussões sobre o tema e os eixos da conferência. As pré conferências e a plenária final é o momento máximo do exercício da cidadania, para que as pessoas envolvidas com o tema possam participar com sugestões e críticas às políticas públicas desenvolvidas no âmbito da assistência social.

Durante os encontros foram definidas algumas prioridades dentro do âmbito da assistência social e debatidos os eixos, na busca de propostas que possam auxiliar no desenvolvimento da política pública de assistência social no âmbito municipal, estadual e federal.