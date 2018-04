Formiga recebeu nessa sexta-feira (20), o 4 o Encontro Regional de Museus, realizado na sede da Universidade Aberta do Brasil (UAB)/ Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (EMMEL).

Toda a promoção foi elaborada pelo Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais (SEMMG), que é coordenado pela Superintendência de Museus e Artes Visuais (SUMAV). O evento também contou com apoio da Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura.

O sistema realizará em abril, maio e junho oito encontros regionais, que fazem parte do Programa de Capacitação Museológica da SUMAV e que neste ano irão integrar as ações do Projeto Consolidação do Sistema de Museus de Minas Gerais, do edital Implantação e Fortalecimento de Sistema de Museus 2015 IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus).

Os encontros contarão com a presença da equipe da SUMAV, uma museóloga para desenvolver as oficinas e os representantes de territórios do SEMMG, como parceiros. O objetivo deles é a divulgação das diretrizes para a elaboração de planos museológicos, no intuito de otimizar a qualidade dos museus, abrangendo os 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais.

O secretário de Cultura, Alex Arouca, disse que é uma honra para Formiga sediar uma das etapas do Encontro Regional de Museus. “Essa ação é muito importante para o desenvolvimento do nosso Museu Nhonhô Fonseca e de nossa cultura, já que Formiga é uma cidade privilegiada por sua própria história e pelos formiguenses que aqui habitou ao longo dos anos. Essas pessoas contribuíram para o desenvolvimento do município e deixaram seus registros não só no Museu, mas na memória da cidade, do Brasil e talvez até do mundo”.