A terceira edição da Feira de Cactos e Suculentas ocorrerá em Formiga no dia 11 de setembro.

A exposição das plantas, juntamente com a comercialização, será realizada das 9h às 17h, no ginásio da Escola Estadual Rodolfo Almeida.

A entrada é um quilo de alimento não perecível. O evento conta com o apoio do Banco Municipal de Alimentos e os donativos arrecadados serão encaminhados ao BMA.

Amantes desse tipo de planta estão convidados para o evento, respeitando todos os protocolos de segurança devido à pandemia.

A exposição já ocorreu em Formiga em outras duas ocasiões, em junho e novembro de 2019.

De acordo com o organizador da exposição, Vítor Manoel da Silva, de São Gonçalo do Pará, a expectativa de todos os envolvidos são as melhores possíveis. “Estamos esperançosos pois o evento será em um momento em que Formiga e todo o cenário nacional estão passando por um momento difícil por causa da pandemia, e todos estão carentes de evento. Serão oferecidas plantas para atender a todos os públicos, desde aqueles que estão começando a cultivar cactos e suculentas, como também para aqueles que tem uma coleção mais avançada. A expectativa é muito grande para termos bons resultados. Contamos com a colaboração de todos em relação aos critérios de segurança e também com a doação dos alimentos,” explicou.

A exposição também já foi realizada em outras cidades como Carmo do Cajuru, Itaúna, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e Divinópolis.

Fotos: divulgação

