Em breve o sinal da TV Digital chegará a Formiga. Pensando nisso, a TV Integração promoverá um curso para antenistas nesta quinta-feira (7), a partir das 8h30.

No encontro, que ocorrerá no auditório da Acif, localizado na avenida JK, no bairro Engenho de Serra, os participantes poderão tirar dúvidas sobre a TV Digital. A entrada é gratuita.

Ainda não foi definida a data em que o sinal analógico será desligado no município.