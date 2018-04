Depois de quatro anos, Formiga voltará a sediar a fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, está apoiando o evento esportivo que começa nesta terça-feira (17) e vai até sábado (21). As modalidades disputadas serão: futsal, handebol, basquete, voleibol e xadrez.

Segundo o secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa, no total, serão 600 participantes do JEMG 2018. “Nossa cidade receberá atletas dos seguintes municípios: Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Córrego Fundo, Doresopolis, Passos, Pimenta, Piumhi, São João Batista do Glória, São José da Barra e São Roque de Minas, todos pertencentes à Superintendência Regional de Ensino de Passos [SRE].”

Os jogos serão realizados na Escola Estadual Dr. Abílio Machado (futsal), Clube UNIFOR (futsal), Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (voleibol), Escola Municipal Miralda S. Carvalho (Basquete), Clube Centenário (handebol) e Escola Municipal Franklin de Carvalho (xadrez). Conforme informou Cid, a realização do evento em Formiga tem como objetivo desenvolver o potencial esportivo, econômico, cultural e turístico da cidade. “É uma oportunidade de gerar empregos temporários e permanentes, mobilizar toda a comunidade esportiva e especializá-la para o desporto de alto rendimento, criando condições para a melhoria e qualificação do profissional do esporte, abrangendo aspectos de gestão, orientação e prática esportiva.”

Cid destacou que a última vez que Formiga sediou a fase microrregional do JEMG foi em 2014. “Além dessa fase microrregional, receberemos em junho a fase regional do JEMG e, em setembro, a fase regional do JIMI [Jogos do Interior de Minas], quando virão mais de dois mil atletas para a cidade. Isso para nós é uma grande satisfação, já que iremos sediar a maior competição esportiva escolar do estado de Minas Gerais. É uma oportunidade única para todos os atletas formiguenses jogarem perto de seus familiares e de promovermos o turismo e a economia de nosso município. ”