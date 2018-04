Entre os dias 13 e 15 deste mês, a Associação Formiguense de Orquidófilos (Afor) promoverá mais uma Exposição Nacional de Orquídeas. O evento ocorrerá no Terminal Rodoviário Tancredo Neves, localizado à Praça Alberto Montarroyos s/nº, Centro.

O evento recebe o apoio da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil (CAOB) e da Prefeitura de Formiga.

De acordo com o presidente da Afor, André Paixão, foram convidadas 22 associações orquidófilas de várias cidades de Minas Gerais e São Paulo para participarem da exposição. “Estamos preparando mais uma grande festa das orquídeas para a população formiguense e demais regiões. Nosso objetivo é incentivar a cultura e alertar sobre a importância de preservar o meio ambiente. Teremos lindas plantas expostas para todos os gostos. Esperamos por todos”, disse.

Também durante a exposição estarão presentes o Orquidário da Serra (SP), Gage Orquídeas (MG), Mundo NPK (SP) e Cerâmica Arte Mineira (MG) que farão vendas de plantas e insumos para o cultivo de orquídeas.

Os interessados em participar da associação podem entrar em contato pelo e-mail afor.orquidofilos@gmail.com ou pelo telefone (37) 99831-2632 (André).

Confira a programação:

Dia 13 (sexta-feira): 8h às 13h: entrega das plantas e credenciamento dos orquidófilos expositores; 14h: Início do julgamento; 19h30: Abertura solene e visitação pública.

Dia 14 (sábado): 8h às 21h: Visitação pública.

Dia 15 (domingo): 8h às 16h: Visitação pública; 15h: Premiação; 16h: Encerramento.