O período oficial de campanha das eleições municipais de 2020 teve início neste domingo (27).

Os candidatos estarão liberados, por exemplo, a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita. Já a propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro turno – marcado para 15 de novembro – será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro.

Neste ano, a cidade de Formiga terá 126 candidatos concorrendo às 10 vagas da Câmara Municipal, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral.

Confira a lista:

Nome na Urna Nome Completo Nº Sigla Partido/Coligação


ACHILES CARTEIRO ACHILES DOS REIS DE OLIVEIRA 23555 CIDADANIA CIDADANIA


ADRIANA DE CASTRO ADRIANA DE CASTRO 19111 PODE PODE


ALTAIR O OUVIDOR ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 13123 PT PT


ANA PAULA SOARES ANA PAULA FIGUEIREDO MACIEL SOARES 50000 PSOL PSOL


ANDERSON PREGO ANDERSON APARECIDO LEAL 12321 PDT PDT


APARECIDA MIRTES CIDINHA APARECIDA MIRTES PRODÊNCIA DA SILVA 25125 DEM DEM

BAIANA TÂNIA AMÁLIA BARBOSA 13192 PT PT


BAKANA DO FURNASTUR EDSON DOS REIS MARIA 40777 PSB PSB


BALU BICICLETEIRO ALDAIR JOSÉ LOURENCO 77321 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


BETTO DINIZ VOVOZONA ROBERTO CARLOS DINIZ 12190 PDT PDT


BLENDA BLENDA COSTA CUNHA 13130 PT PT


BOXEXA DO XURRASKIM AGNALDO DAMASCENO 14007 PTB PTB


CABO CUNHA JOSÉ GERALDO DA CUNHA 25000 DEM DEM


CACILDA LOURENÇO CACILDA TEIXEIRA NEVES LOURENÇO 23777 CIDADANIA CIDADANIA


CAMILO LEITEIRO CAMILO ANTÔNIO DOS SANTOS 12312 PDT PDT


CAPITÃO SOUSA JOSE PEREIRA DE SOUSA 12345 PDT PDT


CARLINHOS PEDREIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS 12222 PDT PDT


CARMEM DIARISTA CARMEM VITORIA DA SILVA ALMEIDA 77789 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


CHIQUITO CONSTRUTOR JOSÉ FRANCISCO VIEIRA 77000 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


CIDÁLIA CIDÁLIA GOULART LACERDA 25777 DEM DEM


CID CORRÊA CID CORREA MESQUITA 40789 PSB PSB


CRISTINA BRAGA MARIA CRISTINA BRAGA FERREIRA 19800 PODE PODE


CRISTINA CUNHA CRISTINA MARIA DA CUNHA 23666 CIDADANIA CIDADANIA


DEDECO OSMAIR JOSÉ DE CASTRO 55250 PSD PSD


DENILSON OLIVEIRA DENILSON HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 13777 PT PT


DENIS ALIANO DENIS ALIANO DA SILVA 77300 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


DIANA SILVA DIANA DAS GRAÇAS FARIA SILVA 13333 PT PT


DRA DANIELA ARANTES ADVOGADA DANIELA SILVA ARANTES 13190 PT PT


EDISON BROLA EDISON DA FONSECA RODRIGUES 14043 PTB PTB


EDNA PROFESSORA EDNA PEREIRA MARCELO SILVA 14471 PTB PTB


ELANE ELANE PIMENTEL 40223 PSB PSB


ELIANE MAGNA ELIANE MAGNA MARQUES 12110 PDT PDT


ELISÂNGELA ELISÂNGELA ROSA DA SILVA 77111 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


ELZA DO ARTESANATO ELZA MARIA TEIXEIRA PEDROSO 23222 CIDADANIA CIDADANIA


EMERSON LUÍS EMERSON LUÍS DA COSTA FARIA 19700 PODE PODE


ERICSON TAILOR BUIÚ ERICSON TAILOR EVANS PEDROSA 40400 PSB PSB


EUDES MECÂNICO EUDES MAGELA ALVES 25475 DEM DEM

EVALDO RIBEIRO EVALDO RIBEIRO DE ARAÚJO 23333 CIDADANIA CIDADANIA


FERNANDA PINHEIRO FERNANDA PINHEIRO LIMA 19999 PODE PODE


FLAVIANE FLAVIANE RODRIGUES 23444 CIDADANIA CIDADANIA


FLÁVIO COUTO FLAVIO SANTOS DO COUTO 77123 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


FLÁVIO MARTINS FLÁVIO MARTINS DA SILVA 25555 DEM DEM


FRANCISCO FONSECA FRANCISCO MARTINS DA FONSECA 13133 PT PT


GABRIEL VAZ GABRIEL VAZ DE OLIVEIRA 12000 PDT PDT

GENILSON DINHO DO CAZANGA GENILSON SILVA 77100 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


GEOVANE GEOVANE ANTÔNIO DE SOUSA 13131 PT PT


GILBERTO OLIVEIRA GILBERTO REIS DE OLIVEIRA 40456 PSB PSB

GILBERTO TAFAREL GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO 19123 PODE PODE


GILCÉIA LIMA GILCÉIA DA SILVA LIMA 19333 PODE PODE


GISELE LEAL GISELE DE FARIA MENDES 77120 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


GUILHERME FARIA GUILHERME FARIA ALMEIDA 77406 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


HELITON LILA HELITON DE MELO TAVARES 19400 PODE PODE


IEDA DINIZ IEDA MARIA DINIZ E SILVA 14708 PTB PTB


INÊS INÊS MARIA DE SOUZA 55333 PSD PSD


ITAMAR LUCIANO ITAMAR LUCIANO DA SILVA 14567 PTB PTB


JACI DA RUA NOVA JACI HONORIO DE PAULA 14333 PTB PTB


JANAÍNA PEDROSA JANAÍNA CARLA PEDROSA 25123 DEM DEM


JOÃO DO POVO JOAO GONCALVES PEREIRA 40321 PSB PSB


JOICE ALVARENGA JOICE ALVARENGA BORGES 13000 PT PT REELEIÇÃO


JOSÉ ALENCAR JOSÉ ALENCAR ANTÔNIO 25500 DEM DEM


JOSÉ REIS JOSÉ DOS REIS DA SILVA 13251 PT PT


JUAREZ CARVALHO JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO 14726 PTB PTB


JUCA DA DEJA JOSÉ DOS REIS DE FARIA 23456 CIDADANIA CIDADANIA


KARINE NETA NINICO KARINE DANIELLY MOTA 55676 PSD PSD


LAIS DALARIVA PROFª DE ARTE LAIS DALARIVA PACHECO 13321 PT PT


LEANDRO CASA DE SHOW LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS 25222 DEM DEM


LEIDIANE LEIDIANE DE FATIMA LIMA 40121 PSB PSB


LEIR DE PAULA LEIR DE PAULA 55055 PSD PSD


LORRAINE PEREIRA LORRAINE CAMILA ALVES DE SOUSA PEREIRA 55180 PSD PSD


LUCIANO DO GÁS LUCIANO MÁRCIO DE OLIVEIRA 23999 CIDADANIA CIDADANIA


LUCIO DA FOLIA LUCIANO SIMÕES TRINDADE 25121 DEM DEM


LUIS ANTÔNIO LUIS ANTÔNIO NUNES 19666 PODE PODE


LUIZ CARLOS TOCÃO LUIZ CARLOS ESTEVÃO 40000 PSB PSB


LUZIA DA TRANSFORMARE LUZIA FERREIRA 55126 PSD PSD


MANOEL BODE MANOEL MESSIAS BARBOSA 77678 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


MARAÍSA MARA MARAISA MARIA RAMOS REIS 77456 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


MARCELO FERNANDES MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA 25321 DEM DEM


MARCOS CUNICA MARCOS ANTONIO TRINDADE 19300 PODE PODE


MARIA ELOISA MARIA ELOISA DA SILVA 19121 PODE PODE


MARIA INÊS MARIA INÊS DE CASTRO 25311 DEM DEM


MARIA INÊS PROFESSORA MARIA INES SANTOS MONTEIRO 14321 PTB PTB


MARQUINHO ZUIUDINHO MARCOS ANTONIO DE FARIA 55321 PSD PSD


MAURO CÉSAR MAURO CÉSAR ALVES DE SOUSA 77890 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


MEIRE DILCIMARY FÁTIMA RIBEIRO 12717 PDT PDT


MEIRINHA ROSIMEIRE RIBEIRO DE MENDONÇA 40123 PSB PSB


MONAMARIS MONAMARIS DE OLIVEIRA CARVALHO 40322 PSB PSB


MYRIAM MACHADO MYRIAM DO ROSARIO VILANO 14044 PTB PTB


NAYENNE NAYENNE MARCELLEN BELO ALVES MENDONCA 40900 PSB PSB


NETINHO PORTELA AMÉRICO FONSECA PORTELA NETO 77778 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


NEUSINHA VOLUNTÁRIA NEUSA MARIA ROSA 77777 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


NILSINHO NILSON DA SILVA PEDROSO 77654 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE


OSANIA DO KIT OSANIA IRACI DA SILVA 55000 PSD PSD


OSWALDO TEIXEIRA OSWALDO JOSÉ TEIXEIRA 55555 PSD PSD


PAULINHO GOMES PAULO SERGIO GOMES ROSA 14123 PTB PTB


PAULINHO PROFESSOR PAULO AFONSO TEIXEIRA 13129 PT PT


PEDRO VICTOR PEDRO VICTOR DA COSTA SOUZA 19222 PODE PODE


PIRUCA EVANDRO DONIZETTI DA CUNHA 25611 DEM DEM


PROFESSOR DANIEL VIANA DANIEL SILVA VIANA 50505 A PSOL PSOL


PROFESSOR DR SÉRGIO SÉRGIO RICARDO GOMES 19000 PODE PODE


RENATO MAMÃO DO TRATOR RENATO DA SILVA 40122 PSB PSB


ROBERTO CARECA ROBERTO DOS SANTOS SOARES 13033 PT PT


RODRIGO RODRIGO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 25345 DEM DEM


RODRIGO MELO RODRIGO MELO GUIMARÃES 23000 CIDADANIA CIDADANIA


ROGERINHO DO FÓRUM ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA 23233 CIDADANIA CIDADANIA


ROGÉRIO FRANGO DO PICOLÉ ROGÉRIO DOS REIS ALVES 13132 PT PT


RONILSON TIA RONA RONILSON CARLOS PAIVA 13013 PT PT


ROOSOVELT DO BAR ROOSOVELT EMERSON DE OLIVEIRA NUNES 19100 PODE PODE


ROSIMAR JACARÉ ROSIMAR GOMES 14660 PTB PTB


RUBENS JULIO RUBENS JULIO DA SILVA 40111 PSB PSB


SANDRA CUNHA SANDRA APARECIDA CUNHA 12644 PDT PDT


SANDRINHO DA LOOPING SANDROMAR EVANDRO VIEIRA 19500 PODE PODE


SANDRINHO RENOVAÇÃO ALESSANDRO RODRIGUES GEREMIAS 40120 PSB PSB


SAULO DO RAIOX SAULO HENRIQUE DE SOUSA 55111 PSD PSD


SHIRLEI COSTUREIRA MARIA SHIRLEI DOS SANTOS 12333 PDT PDT


SIDNEY FERREIRA SIDNEY GERALDO FERREIRA 55789 PSD PSD


SILVÉRIO JOSÉ SILVÉRIO JOSÉ DA SILVA 19190 PODE PODE


SIMÃO SILVA SIMÃO APARECIDO SILVA 12051 PDT PDT


STÊNIO QUEIJEIRO STÊNIO MARCOS DA SILVA 25255 DEM DEM

TIÃO DO PRETO FRANCISCO PEDRO DE CARVALHO 55148 PSD PSD


TICÃO PINTOR ALESSANDRO MARCOS RIBEIRO 23123 CIDADANIA CIDADANIA


TÚLIO KHOURI TÚLIO KHOURI DE CARVALHO COSTA 23023 CIDADANIA CIDADANIA


WILSE MARQUES WILSE MARQUES FARIA 25025 DEM DEM


WOLKMAR WOLKMAR GERALDO MENEZES 40444 PSB PSB


ZE TIÉ JOSÉ THIERS DE FREITAS 55123 PSD PSD


ZEZÉ DA NENÉM JOSE ALFREDO DE ANDRADE 14777 PTB PTB


ZUMBI WALDOMIR JULIANO DA SILVA PEREIRA 55022 PSD PSD

 

 

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