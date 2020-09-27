O período oficial de campanha das eleições municipais de 2020 teve início neste domingo (27).
Os candidatos estarão liberados, por exemplo, a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita. Já a propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro turno – marcado para 15 de novembro – será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro.
Neste ano, a cidade de Formiga terá 126 candidatos concorrendo às 10 vagas da Câmara Municipal, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral.
Confira a lista:
Nome na Urna Nome Completo Nº Sigla Partido/Coligação
ACHILES CARTEIRO ACHILES DOS REIS DE OLIVEIRA 23555 CIDADANIA CIDADANIA
ADRIANA DE CASTRO ADRIANA DE CASTRO 19111 PODE PODE
ALTAIR O OUVIDOR ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 13123 PT PT
ANA PAULA SOARES ANA PAULA FIGUEIREDO MACIEL SOARES 50000 PSOL PSOL
ANDERSON PREGO ANDERSON APARECIDO LEAL 12321 PDT PDT
APARECIDA MIRTES CIDINHA APARECIDA MIRTES PRODÊNCIA DA SILVA 25125 DEM DEM
BAIANA TÂNIA AMÁLIA BARBOSA 13192 PT PT
BAKANA DO FURNASTUR EDSON DOS REIS MARIA 40777 PSB PSB
BALU BICICLETEIRO ALDAIR JOSÉ LOURENCO 77321 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
BETTO DINIZ VOVOZONA ROBERTO CARLOS DINIZ 12190 PDT PDT
BLENDA BLENDA COSTA CUNHA 13130 PT PT
BOXEXA DO XURRASKIM AGNALDO DAMASCENO 14007 PTB PTB
CABO CUNHA JOSÉ GERALDO DA CUNHA 25000 DEM DEM
CACILDA LOURENÇO CACILDA TEIXEIRA NEVES LOURENÇO 23777 CIDADANIA CIDADANIA
CAMILO LEITEIRO CAMILO ANTÔNIO DOS SANTOS 12312 PDT PDT
CAPITÃO SOUSA JOSE PEREIRA DE SOUSA 12345 PDT PDT
CARLINHOS PEDREIRO FRANCISCO CARLOS SANTOS 12222 PDT PDT
CARMEM DIARISTA CARMEM VITORIA DA SILVA ALMEIDA 77789 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
CHIQUITO CONSTRUTOR JOSÉ FRANCISCO VIEIRA 77000 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
CIDÁLIA CIDÁLIA GOULART LACERDA 25777 DEM DEM
CID CORRÊA CID CORREA MESQUITA 40789 PSB PSB
CRISTINA BRAGA MARIA CRISTINA BRAGA FERREIRA 19800 PODE PODE
CRISTINA CUNHA CRISTINA MARIA DA CUNHA 23666 CIDADANIA CIDADANIA
DEDECO OSMAIR JOSÉ DE CASTRO 55250 PSD PSD
DENILSON OLIVEIRA DENILSON HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA 13777 PT PT
DENIS ALIANO DENIS ALIANO DA SILVA 77300 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
DIANA SILVA DIANA DAS GRAÇAS FARIA SILVA 13333 PT PT
DRA DANIELA ARANTES ADVOGADA DANIELA SILVA ARANTES 13190 PT PT
EDISON BROLA EDISON DA FONSECA RODRIGUES 14043 PTB PTB
EDNA PROFESSORA EDNA PEREIRA MARCELO SILVA 14471 PTB PTB
ELANE ELANE PIMENTEL 40223 PSB PSB
ELIANE MAGNA ELIANE MAGNA MARQUES 12110 PDT PDT
ELISÂNGELA ELISÂNGELA ROSA DA SILVA 77111 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
ELZA DO ARTESANATO ELZA MARIA TEIXEIRA PEDROSO 23222 CIDADANIA CIDADANIA
EMERSON LUÍS EMERSON LUÍS DA COSTA FARIA 19700 PODE PODE
ERICSON TAILOR BUIÚ ERICSON TAILOR EVANS PEDROSA 40400 PSB PSB
EUDES MECÂNICO EUDES MAGELA ALVES 25475 DEM DEM
EVALDO RIBEIRO EVALDO RIBEIRO DE ARAÚJO 23333 CIDADANIA CIDADANIA
FERNANDA PINHEIRO FERNANDA PINHEIRO LIMA 19999 PODE PODE
FLAVIANE FLAVIANE RODRIGUES 23444 CIDADANIA CIDADANIA
FLÁVIO COUTO FLAVIO SANTOS DO COUTO 77123 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
FLÁVIO MARTINS FLÁVIO MARTINS DA SILVA 25555 DEM DEM
FRANCISCO FONSECA FRANCISCO MARTINS DA FONSECA 13133 PT PT
GABRIEL VAZ GABRIEL VAZ DE OLIVEIRA 12000 PDT PDT
GENILSON DINHO DO CAZANGA GENILSON SILVA 77100 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
GEOVANE GEOVANE ANTÔNIO DE SOUSA 13131 PT PT
GILBERTO OLIVEIRA GILBERTO REIS DE OLIVEIRA 40456 PSB PSB
GILBERTO TAFAREL GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO 19123 PODE PODE
GILCÉIA LIMA GILCÉIA DA SILVA LIMA 19333 PODE PODE
GISELE LEAL GISELE DE FARIA MENDES 77120 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
GUILHERME FARIA GUILHERME FARIA ALMEIDA 77406 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
HELITON LILA HELITON DE MELO TAVARES 19400 PODE PODE
IEDA DINIZ IEDA MARIA DINIZ E SILVA 14708 PTB PTB
INÊS INÊS MARIA DE SOUZA 55333 PSD PSD
ITAMAR LUCIANO ITAMAR LUCIANO DA SILVA 14567 PTB PTB
JACI DA RUA NOVA JACI HONORIO DE PAULA 14333 PTB PTB
JANAÍNA PEDROSA JANAÍNA CARLA PEDROSA 25123 DEM DEM
JOÃO DO POVO JOAO GONCALVES PEREIRA 40321 PSB PSB
JOICE ALVARENGA JOICE ALVARENGA BORGES 13000 PT PT REELEIÇÃO
JOSÉ ALENCAR JOSÉ ALENCAR ANTÔNIO 25500 DEM DEM
JOSÉ REIS JOSÉ DOS REIS DA SILVA 13251 PT PT
JUAREZ CARVALHO JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO 14726 PTB PTB
JUCA DA DEJA JOSÉ DOS REIS DE FARIA 23456 CIDADANIA CIDADANIA
KARINE NETA NINICO KARINE DANIELLY MOTA 55676 PSD PSD
LAIS DALARIVA PROFª DE ARTE LAIS DALARIVA PACHECO 13321 PT PT
LEANDRO CASA DE SHOW LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS 25222 DEM DEM
LEIDIANE LEIDIANE DE FATIMA LIMA 40121 PSB PSB
LEIR DE PAULA LEIR DE PAULA 55055 PSD PSD
LORRAINE PEREIRA LORRAINE CAMILA ALVES DE SOUSA PEREIRA 55180 PSD PSD
LUCIANO DO GÁS LUCIANO MÁRCIO DE OLIVEIRA 23999 CIDADANIA CIDADANIA
LUCIO DA FOLIA LUCIANO SIMÕES TRINDADE 25121 DEM DEM
LUIS ANTÔNIO LUIS ANTÔNIO NUNES 19666 PODE PODE
LUIZ CARLOS TOCÃO LUIZ CARLOS ESTEVÃO 40000 PSB PSB
LUZIA DA TRANSFORMARE LUZIA FERREIRA 55126 PSD PSD
MANOEL BODE MANOEL MESSIAS BARBOSA 77678 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
MARAÍSA MARA MARAISA MARIA RAMOS REIS 77456 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
MARCELO FERNANDES MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA 25321 DEM DEM
MARCOS CUNICA MARCOS ANTONIO TRINDADE 19300 PODE PODE
MARIA ELOISA MARIA ELOISA DA SILVA 19121 PODE PODE
MARIA INÊS MARIA INÊS DE CASTRO 25311 DEM DEM
MARIA INÊS PROFESSORA MARIA INES SANTOS MONTEIRO 14321 PTB PTB
MARQUINHO ZUIUDINHO MARCOS ANTONIO DE FARIA 55321 PSD PSD
MAURO CÉSAR MAURO CÉSAR ALVES DE SOUSA 77890 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
MEIRE DILCIMARY FÁTIMA RIBEIRO 12717 PDT PDT
MEIRINHA ROSIMEIRE RIBEIRO DE MENDONÇA 40123 PSB PSB
MONAMARIS MONAMARIS DE OLIVEIRA CARVALHO 40322 PSB PSB
MYRIAM MACHADO MYRIAM DO ROSARIO VILANO 14044 PTB PTB
NAYENNE NAYENNE MARCELLEN BELO ALVES MENDONCA 40900 PSB PSB
NETINHO PORTELA AMÉRICO FONSECA PORTELA NETO 77778 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
NEUSINHA VOLUNTÁRIA NEUSA MARIA ROSA 77777 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
NILSINHO NILSON DA SILVA PEDROSO 77654 SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE
OSANIA DO KIT OSANIA IRACI DA SILVA 55000 PSD PSD
OSWALDO TEIXEIRA OSWALDO JOSÉ TEIXEIRA 55555 PSD PSD
PAULINHO GOMES PAULO SERGIO GOMES ROSA 14123 PTB PTB
PAULINHO PROFESSOR PAULO AFONSO TEIXEIRA 13129 PT PT
PEDRO VICTOR PEDRO VICTOR DA COSTA SOUZA 19222 PODE PODE
PIRUCA EVANDRO DONIZETTI DA CUNHA 25611 DEM DEM
PROFESSOR DANIEL VIANA DANIEL SILVA VIANA 50505 A PSOL PSOL
PROFESSOR DR SÉRGIO SÉRGIO RICARDO GOMES 19000 PODE PODE
RENATO MAMÃO DO TRATOR RENATO DA SILVA 40122 PSB PSB
ROBERTO CARECA ROBERTO DOS SANTOS SOARES 13033 PT PT
RODRIGO RODRIGO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 25345 DEM DEM
RODRIGO MELO RODRIGO MELO GUIMARÃES 23000 CIDADANIA CIDADANIA
ROGERINHO DO FÓRUM ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA 23233 CIDADANIA CIDADANIA
ROGÉRIO FRANGO DO PICOLÉ ROGÉRIO DOS REIS ALVES 13132 PT PT
RONILSON TIA RONA RONILSON CARLOS PAIVA 13013 PT PT
ROOSOVELT DO BAR ROOSOVELT EMERSON DE OLIVEIRA NUNES 19100 PODE PODE
ROSIMAR JACARÉ ROSIMAR GOMES 14660 PTB PTB
RUBENS JULIO RUBENS JULIO DA SILVA 40111 PSB PSB
SANDRA CUNHA SANDRA APARECIDA CUNHA 12644 PDT PDT
SANDRINHO DA LOOPING SANDROMAR EVANDRO VIEIRA 19500 PODE PODE
SANDRINHO RENOVAÇÃO ALESSANDRO RODRIGUES GEREMIAS 40120 PSB PSB
SAULO DO RAIOX SAULO HENRIQUE DE SOUSA 55111 PSD PSD
SHIRLEI COSTUREIRA MARIA SHIRLEI DOS SANTOS 12333 PDT PDT
SIDNEY FERREIRA SIDNEY GERALDO FERREIRA 55789 PSD PSD
SILVÉRIO JOSÉ SILVÉRIO JOSÉ DA SILVA 19190 PODE PODE
SIMÃO SILVA SIMÃO APARECIDO SILVA 12051 PDT PDT
STÊNIO QUEIJEIRO STÊNIO MARCOS DA SILVA 25255 DEM DEM
TIÃO DO PRETO FRANCISCO PEDRO DE CARVALHO 55148 PSD PSD
TICÃO PINTOR ALESSANDRO MARCOS RIBEIRO 23123 CIDADANIA CIDADANIA
TÚLIO KHOURI TÚLIO KHOURI DE CARVALHO COSTA 23023 CIDADANIA CIDADANIA
WILSE MARQUES WILSE MARQUES FARIA 25025 DEM DEM
WOLKMAR WOLKMAR GERALDO MENEZES 40444 PSB PSB
ZE TIÉ JOSÉ THIERS DE FREITAS 55123 PSD PSD
ZEZÉ DA NENÉM JOSE ALFREDO DE ANDRADE 14777 PTB PTB
ZUMBI WALDOMIR JULIANO DA SILVA PEREIRA 55022 PSD PSD