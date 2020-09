Da Redação

Desde o início da pandemia, 587 casos da Covid-19 foram confirmados em Formiga.

Deste total, 158 casos estão ativos (em acompanhamento), 415 pessoas estão curadas e 14 vieram a óbito.

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus que divulgaram que nas últimas 24 horas, apenas dois novos casos foram confirmados e 53 foram descartados no município.

Do total de casos ativos, apenas duas pessoas precisaram ser internadas, porém, ambas se recuperam sem a necessidade de ser intubadas.

Confira os números atualizados da doença:

_ NOTIFICADOS: 6.823

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 81

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 383

• INTERNADOS: 00

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 01

_ CONFIRMADOS: 587

• ÓBITOS: 14

• INTERNADOS: 02

• EM ACOMPANHAMENTO: 156

• CURADOS: 415

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 31

_ CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO – PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 48

• DETENTOS EM ACOMPANHAMENTO: 05

• DETENTOS CURADOS: 74

_ DESCARTADOS: 5693