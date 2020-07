Da Redação

Com os nove casos confirmados nas últimas 24 horas em Formiga, o município chega à marca de 385 casos confirmados da Covid-19.

Os dados foram divulgados por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus.

Além das confirmações, de acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira (28), mais 42 casos foram descartados no município.

Pelo terceiro dia consecutivo, a taxa de ocupação de respiradores mecânicos está em 0%.

Confira os dados completos do boletim desta terça-feira:

_ NOTIFICADOS: 4323

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 98

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 152

• INTERNADOS: 03

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 01

_ CONFIRMADOS: 385

• ÓBITOS: 10

• INTERNADOS: 08

• EM ACOMPANHAMENTO: 211

• CURADOS: 156

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 19

_ CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO – PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 48

• DETENTOS EM ACOMPANHAMENTO: 06

• DETENTOS CURADOS: 61

_ DESCARTADOS: 3621