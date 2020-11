Redação UN

Os três municípios que compõem a Zona Eleitoral 114 têm 66.326 eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano que escolherão neste domingo (15), prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Formiga conta com 54.268 eleitores, Pimenta com 6.893 e Córrego Fundo tem 5.165, segundo informações do chefe do Cartório Eleitoral, Marcos Eugênio Lopes.

De acordo com Marcos, neste domingo, 800 mesários trabalham nas 200 seções da zona 114. São quatro mesários para cada seção.