A Prefeitura de Formiga, por meio da Câmara Técnica de Enfretamento ao novo coronavírus, informa que nesta segunda-feira (22), foram confirmados sete novos casos da Covid-19 na cidade.

Entre os pacientes está o secretário Municipal de Saúde, Leandro Pimentel, e mais um profissional da área. Eles e outras cinco pessoas que também testaram positivo nesta segunda estão sendo acompanhados em isolamento domiciliar. Nenhum deles tem outras complicações de saúde.

Em Formiga, até o momento, são 79 casos “confirmados” da doença, sendo destes, seis detentos da Penitenciária. 27 pessoas já são consideradas curadas.

O Boletim Epidemiológico de hoje apresenta, ainda, mais um óbito “em investigação”. Uma pessoa que estava internada como “suspeita”, veio a óbito nesta segunda-feira.

Com a morte de outro paciente que também era considerado “suspeita” nesse domingo (21), agora, são dois “óbitos em investigação” para Covid-19 na cidade.

Diante do aumento no número de casos, nos últimos dias, o Executivo formiguense reforça o pedido para que a população intensifique as ações preventivas, como o uso de máscaras de proteção individual, a higienização correta das mãos e evitem, também, lugares com grande circulação de pessoas.

Os números desta segunda-feira são:

NOTIFICADOS: 1882

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 199

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 126

• INTERNADOS: 02

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 02

_ CONFIRMADOS: 73

• ÓBITOS: 01

• INTERNADOS: 05

• EM ACOMPANHAMENTO: 40

• CURADOS: 27

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 6

_ DESCARTADOS: 1478