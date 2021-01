A Polícia Militar obteve uma expressiva redução da criminalidade em Formiga no ano de 2020. De acordo com o 63º Batalhão, os números foram acima da média de redução considerando todo o Estado de Minas Gerais.

Ao todo, foram realizadas 2.946 operações policiais, das quais cita-se Operação Lei Seca, Batida Policial, Cerco e Bloqueio, Ocupação em Pontos Críticos, Incursão em Zonas Quentes de Criminalidade, resultando em 1.582 prisões, 38 apreensões de armas de fogo e na recuperação de 35 veículos, com restrição de furto ou roubo.

Ainda de acordo com a PM, a cada 10 registros de ocorrências, seis indivíduos foram presos. E a cada 10 crimes violentos, em que a Polícia Militar foi acionada, após o fato, oito indivíduos foram presos.

O resultado das operações refletiu diretamente na segurança do cidadão formiguense, com uma diminuição de 14,12% nos números de ocorrências de crimes violentos. É importante destaca que em 2020 teve o menor número de registros desde o ano de 2012. As reduções tem ocorrido de forma sucessiva, sendo reduções sobre reduções, diminuindo os números ano após ano, demonstrando o importante papel da PM no alcance de tais resultados.

Verifica-se que os crimes de furtos foram os que tiveram o maior decréscimo comparando-se o ano de 2020 com o ano de 2019, uma redução de 19,27%, isso deve-se ao planejamento eficaz realizado para alocar os recursos disponíveis em locais estratégicos a fim de trazer maior efetividade das ações e operações, em consequência disso a prevenção de delitos diversos.

Os resultados obtidos são frutos do trabalho dos militares e de diversos fatores, cita-se aqui a gestão do desempenho operacional, por meio do acompanhamento rigoroso das atividades realizadas em todas as áreas da PM, com foco na melhoria dos processos de trabalho e na otimização dos recursos humanos e logísticos.

E ainda, destaca-se a integração da PM e a comunidade, formando uma aliança que auxilia na identificação dos problemas locais a serem prevenidos com ações proativas e na busca dos resultados esperados.

De acordo com o Batalhão, agora, o desafio é manter os indicadores e metas estabelecidas para o ano de 2021. Isso ocorrerá com a continuação dos esforços da PM e o apoio da comunidade, especialmente através de denúncias via 181 (Disque Denúncia), via 190 (Central de Atendimento da Polícia Militar) ou diretamente com um policial militar.

Fonte: Polícia Militar