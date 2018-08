Redação Últimas Notícias

A massa de ar polar que atua no Sudeste desde domingo (29) trouxe chuva e amenizou o clima seco que castigava a região. Desde terça-feira (31) quando a massa fria chegou a Minas Gerais, as áreas de instabilidade foram registradas em diversos municípios.

Formiga celebrou a chegada de agosto, na quarta-feira (1°), com registros de chuva. Na manhã dessa quinta-feira (2), uma chuva de intensidade moderada aumentou a umidade relativa do ar que durante todo o mês de julho foi baixa.

Para o final de semana, a possibilidade de chuva continua segundo o Instituto Climatempo. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As madrugadas continuam geladas e devido ao aumento da nebulosidade, as temperaturas à tarde serão amenas. A umidade relativa do ar sobe e pode chegas a 50% na parte da tarde.

Clima atípico

As condições climáticas deste mês de agosto prometem ser atípicas. De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo, haverá pancadas isoladas em boa parte do Estado este mês.

Segundo o meteorologista, desde o meio de julho o fenômeno El Niño passou a atuar, ainda que em menor intensidade, o que eleva as temperaturas. Com o deslocamento de massas frias, que vêm do sul brasileiro pelo litoral, há formação de nuvens espessas e escuras (cúmulos-nimbos) e, consequentemente, as pancadas de chuva ocasionais em áreas isoladas.

“Será um agosto e setembro com chuvas. Mas o período chuvoso mesmo só começa no fim de outubro. Essas precipitações podem evitar os incêndios florestais, mas não recompõem níveis de reservatórios”, destaca Reis.

Confira a previsão para Formiga:

Sexta-feira (3): Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓15°C – ↑26°C

Sábado (4): Sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Variação: ↓13°C – ↑25°C

Domingo (5): Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Variação: ↓13°C – ↑26°C

