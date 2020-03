A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, está preparando o “Drive-thru” de vacinação contra a gripe para este sábado (28), em uma das avenidas do Terminal Rodoviário.

Esse tipo de serviço é realizado com pessoas dentro do carro, ou seja, equipes da Saúde aplicarão as doses de vacina somente em idosos que estiverem dentro de veículos.

A ação ocorrerá a partir das 9h. É importante que os idosos estejam vestidos com roupas que facilitem o manuseio dos profissionais na hora da aplicação das doses.

A medida vai de encontro ao que autoridades vêm solicitando no momento para evitar aglomeração de pessoas por causa da disseminação do coronavírus.