Empreendedores e empresários de Formiga poderão, em breve, contar com um novo espaço para contato com o poder público e financiadores: a Sala Mineira do Empreendedor.

Nessa terça-feira (4) o prefeito Eugênio Vilela se reuniu com dois representantes do Sebrae, a analista Ana Paula da Silva e o assistente Breno Lasmar, para tratar da implantação do serviço no município. Participaram ainda do encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, o presidente da Acif, Luiz Gustavo de Sousa Tatagiba e o presidente da CDL, Rogério Pereira Iunes.