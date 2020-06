Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Formiga vem desenvolvendo diversas ações de prevenção e combate ao novo coronavírus.

A administração municipal está trabalhando na montagem de um laboratório para a realização de testes em suspeitos da Covid-19.

Ao que tudo indica, Formiga será a segunda cidade mineira a ter esse espaço próprio, destinado à realização de exames, o que pode aumentar ainda mais o número de testes na cidade, conseguindo resultados em até 12 horas.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, além de obter os casos confirmados e descartados, ainda será possível detectar mais rapidamente, pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos (que ainda vão apresentar sintomas da doença). “Com o diagnóstico rápido dessas pessoas, e sendo levadas ao isolamento, é possível reduzir a taxa de transmissão do vírus na cidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)”, explicou Leandro.

O laboratório, que funcionará no prédio do Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas), tem a previsão de início das atividades para o mês de agosto e terá capacidade para realizar, diariamente, até 160 exames RT-PCR, que é considerado pela Organização Mundial de Saúde, como “Padrão Ouro” no diagnóstico da Covid-19. A expectativa é de que até dezembro deste ano, 25% população formiguense já tenha sido testado, o que contribui no desenvolvimento de mais ações para o combate ao vírus.

Inicialmente, a Câmara Técnica da Secretaria de Saúde está em contato com profissionais da Universidade Federal de Viçosa, que atuaram na montagem de um laboratório da instituição e auxiliaram na criação do laboratório que foi montado na cidade de Sete Lagoas.

“A administração municipal vai investir cerca de R$800 mil no Laboratório Municipal, que vai gerar uma enorme economia nos custos com exames para Covid-19 e que após a pandemia, permanecerá montado e vai auxiliar os profissionais da Secretaria de Saúde, também, no diagnóstico de outras patologias” ressaltou o secretário.

Para a montagem do laboratório, o Executivo publicará um edital de concorrência pública. A empresa licitada será a responsável pela disponibilização de equipamentos, insumos e equipe técnica.

