Redação UN

A Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus divulgaram, na tarde desta quinta-feira (11), mais um informativo diário com atualizações da Covid-19 em Formiga.

De acordo com o informativo, 11 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas e 41 foram descartados.

Além disso, com as 25 novas curas registradas, Formiga chega a 1818 pessoas curadas da doença no município.