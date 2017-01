Formiga está de volta ao Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas. O reingresso do município à entidade ocorreu após o coordenador municipal de turismo, Thadeu Alencar, se reunir com o presidente do circuito, Paulo Esteves, esta quinta-feira (5) em Pimenta.

De acordo com Thadeu: “A reunião foi bastante produtiva e, no final, ficou acordado que Formiga voltará para o Circuito, que contará novamente com uma instalação em nossa cidade”, explicou o coordenador de turismo.

Formiga ficará isenta da mensalidade da entidade até julho de 2018. Durante esse mesmo tempo, o município cederá uma sala no Terminal Rodoviário para o Circuito Turístico usar como sede. Após julho de 2018, Formiga passará a pagar a mensalidade e a entidade arcará com as despesas de luz e água da sala recebida.

Thadeu ainda explicou que a volta ao Circuito é de extrema importância para a cidade, pois, a partir de 2019, poderá voltar a pleitear o direito de receber o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Turístico. “No ano que vem, Formiga não receberá a verba porque na última gestão não houve trabalho efetivo na área. Além disso,a participação no Circuito será um vínculo ainda maior com o turismo regional e com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-MG)”, informou.

O prefeito Eugênio Vilela destacou que a volta da cidade ao circuito trará grandes benefícios. “Foi dado o primeiro passo para transformar Formiga, de fato, em uma cidade turística. Com a volta do ICMS Turístico, poderemos elevar o investimento feito na área”, disse.