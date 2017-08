O município de Formiga recebeu uma boa notícia com relação ao turismo. A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur) publicou a listagem oficial dos municípios participantes da Política de Regionalização do Turismo em Minas Gerais e que passam a compor o Mapa Estadual do Turismo. No documento, consta o nome de Formiga

A cidade volta a fazer parte da Política de Regionalização e do Mapa Estadual do Turismo após a repercutida exclusão ocorrida em 2016. A exclusão, na época não esclarecida, se deu pela falta de ações voltadas para o setor e também devido à exclusão do município do Programa de Regionalização, que é baseado nos Circuitos Turísticos.

O prefeito Eugênio Vilela comemorou o resultado alcançado: “Ficamos todos muito satisfeitos com a volta de Formiga para o Mapa Estadual do Turismo e para a Política de Regionalização. Era uma proposta do nosso plano de governo, agora contemplada no nosso plano de metas, e já começamos a ver os resultados surgindo. Ficamos felizes pelo que já foi conseguido e estamos focados já nos próximos passos”, disse.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (pasta na qual se situa a Coordenadoria de Turismo), Alisson Sá, a situação encontrada pela Secretaria de Desenvolvimento e pela Coordenação de Turismo foi de total descaso, nenhuma iniciativa foi tomada quanto ao Circuito Turístico. “Nos últimos anos, nada foi feito quanto ao desenvolvimento de projetos e à manutenção do município nos mapas federal e estadual. Todo o trabalho realizado pela administração municipal nesses sete meses foi de resgate do potencial turístico local. Agora, é momento de darmos mais um passo, inventariarmos as demandas e estruturar o Plano de Desenvolvimento do Turismo. Sem essas atividades, tudo não passará de ações isoladas, e o que desejamos são ações que contemplem projetos e programas de longo prazo para o turismo no município”.

O coordenador de Turismo, Thadeu Alencar, atribui o resultado ao trabalho de toda a equipe da secretaria neste início de gestão e já faz uma projeção para o futuro próximo: “Voltando ao Mapa Estadual e à Política de Regionalização, Formiga volta a receber atenção como cidade turística de forma oficial por parte do Governo Estadual. Isso só foi possível porque todos da nossa secretaria se dedicaram e conseguimos ao longo deste curto período de tempo realizar eventos que atraíram turistas para o município, capacitamos mão de obra, estreitamos nossos laços com órgãos públicos e entidades importantes para o desenvolvimento do setor. Estamos agora já trabalhando nas próximas ações e esperamos voltar para o Mapa Nacional ainda esse ano”, explicou Thadeu.