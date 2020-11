Redação UN

Uma semana após retroceder dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Minas Consciente para a “Onda Amarela”, que determina uma série de restrições com relação a abertura de comércios e áreas de lazer, Formiga voltará para a “Onda Verde”. A decisão tomada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) foi confirmada pela Prefeitura de Formiga.

A retomada da condição mais favorável para as atividades econômicas durante a pandemia ocorre em meio ao aumento dos casos no município e à diminuição dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a Covid-19.

A Santa Casa de Caridade de Formiga, que já chegou a contar com 19 leitos na UTI, passou a ter 12 e, agora, conta apenas com cinco leitos. Vale ressaltar, que a unidade hospitalar é referência regional e os leitos não são exclusivos para pacientes do município.