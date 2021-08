A equipe de guarnição do 63º Batalhão da Polícia Militar (BPM) compareceu nesta quinta-feira (12) a confraternização do aniversário de 7 anos de Fábia Laura. A pequena, que é uma grande admiradora da corporação, tinha o sonho de que os militares participassem do seu aniversário. A comemoração ocorreu no bairro Palmeiras, em Formiga.

De acordo com os policiais, o convite para o evento partiu da mãe, Karina Maria Gomes, que falou para os militares sobre a admiração da menina com a Polícia Militar (PM).

O Capitão PM Lúcio e o Sgt PM Carlos Alberto compareceram à residência de uma amiga da família, levando um bolo de aniversário para poderem interagir com a aniversariante e demais convidados.

Fábia pousou para fotos com os militares e depois eles mostraram a viatura policial para ela.