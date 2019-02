Pela primeira vez uma mulher assume o comando operacional de um batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Trata-se da tenente-coronel Amanda Cristina Miranda que assumiu nessa quinta-feira (28), o comando do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Divinópolis.

Amanda vai substituir o tenente-coronel Paulo César Gonçalves Fernandes que ficou à frente do batalhão por dois anos. Ele segue para a reserva militar.

Orgulhosa pelo feito, a tenente coronel Amanda traça objetivos: ela pretende construir unidades bases de bombeiros em cidades de cobertura do 10º Batalhão, que hoje atende 58 municípios.

O batalhão é responsável pelas cidades de Camacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Divinópolis, Itapecerica, Lagoa da Prata, Pedra do Indaiá, São Gonçalo do Pará, Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste.

Durante a cerimônia, o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Estevo da Silva, anunciou novos militares para a região Centro-Oeste de Minas.

“As negociações para que possamos ter, aí, postos avançados na região vão continuar e tenho certeza que, nos próximos dois anos, pelo menos, nós teremos a inauguração de algumas unidades que poderão agregar uma força maior para a região”, contou.

Nova comandante



A major Amanda Cristiane Miranda tem 37 anos, é natural de Formiga e atua há 19 anos como militar do Corpo de Bombeiros. Agora, ela será responsável por outros 350 bombeiros que atuam na corporação.

“Eu falo muito com eles que o ato de comandar é “co-mandar”, é mandar junto. Não faço nada sozinha. Lógico, a gente é quem vai conduzir esse barco, mas a gente precisa das pessoas com dedicação, lealdade, profissionalismo, dedicação, para a gente poder alcançar os objetivos. (…) Um dos nossos desafios é aumentar essa capilaridade. Com certeza, a gente aumentando essa capilaridade, colocando mais bombeiros em pontos estratégicos da nossa área, a gente consegue diminuir esse tempo-resposta, que é o tempo entre o acionamento e o deslocamento do meu pessoal para o atendimento da ocorrência”, contou Amanda.

*Matéria atualizada às 16h para acréscimo de informação.