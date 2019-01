*Paulo Coelho – Da Redação

Convidado pela ministra Damares Alves, que assumiu o comando do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o formiguense Antônio Fernandes Toninho Costa é o novo secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Em entrevista exclusiva (confira o audio a baixo) concedida na quarta-feira (2), ao Últimas Notícias, após a cerimônia de posse, Toninho disse se sentir feliz com a indicação, pois terá nova oportunidade de servir a sua pátria e também de contribuir de alguma forma para o encaminhamento de recursos para a execução de projetos que nesta e em outras áreas, o município de Formiga venha a pleitear junto ao governo federal.

“Acredito que contarei com o apoio da ministra Damares; somos amigos há muitos anos, trabalhamos juntos por diversas vezes. Por ela, sabidamente, o presidente tem grande confiança e apreço e, somando a isto, o conhecimento que também mantenho com grande parte da equipe escolhida pelo presidente, certamente me permitirá de alguma forma, auxiliar nossa cidade”, disse.

Toninho Costa, que está radicado em Brasília há mais de uma década, serviu aos governos dos cinco últimos presidentes da República, exercendo cargos de grande importância, tendo reconhecida sua capacidade técnica de vez que, sempre foi escolhido por este critério e não por influência política.

Ao jornal, ele revelou que também fez parte da equipe de transição do atual governo, onde atuou tecnicamente na formulação das políticas que a nova ministra implantará de agora em diante.

Conhecedor da área em que atuará, Toninho lembrou que a população brasileira está envelhecendo, com a longevidade feminina alcançando a casa dos 90 anos e a masculina em torno de 80, o que, por si só, exige que o governo federal implemente políticas especiais direcionadas ao atendimento desta importante parcela da população.

O agora secretário nacional citou como exemplo projetos que serão desenvolvidos na área de Convivência do Idoso, como o de informatização, o de educação financiado através do Fies e outros. Toninho pretende, neste sentido, promover uma parceria entre o Ministério e o Unifor-MG, facilitando a inserção dos idosos no ensino superior. Disse também que o desenvolvimento de outras políticas públicas que se destinarão ao atendimento da população mais idosa poderão ser implementadas em convênio com sua secretaria. Para tanto, já comunicou ao município sobre a necessidade de se criar e colocar em funcionamento o Conselho Municipal, dentro dos moldes exigidos pela lei.

Confira como foi o momento da posse do novo secretário

“Formiguense honorário” assume o Ministério da Infraestrutura

Para o recém-criado Ministério da Infraestrutura, que resulta da junção do Ministério dos Transportes com outros órgãos, o presidente Jair Bolsonaro indicou o mineiro Tarcísio Gomes de Freitas, que é engenheiro civil formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), e possui pós-graduação em gerenciamento de projetos e engenharia de transportes. Tarcísio trabalhou ultimamente como consultor legislativo da Câmara dos Deputados, sendo o responsável por avaliar e escrever análises sobre projetos de lei e outras matérias que tramitam na Casa. Antes de ocupar o posto atual, foi diretor-executivo e depois diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Também atuou como engenheiro da Companhia de Engenharia Brasileira na missão de paz da ONU no Haiti (Minustah).

O ministro tornou-se cidadão honorário da cidade de Formiga, por indicação do vereador Mauro César tendo recebido a honraria em solenidade na Câmara Municipal em 6 de junho de 2012 (foto).