Redação Últimas Notícias

O formiguense Douglas Lisandro conquistou, no domingo (1°), a primeira colocação do 2º Running e Caminhada de Orlândia/SP. Ele participou do percurso de 6 km e finalizou a corrida em 20 minutos e 57 segundos.

A competição ocorreu no Parque Armando Cyro Catta Preta e contou também com o percurso de 12 km. A corrida abriu o calendário da competição Trilhos Run Series 2018.

O vencedor geral do percurso de 12 km foi o atleta do Cruzeiro, Ivamar de Oliveira com a marca de 40 minutos e 57 segundos.

A Trilhos Run Series 2018 contará com outras três etapas ao longo do ano, todas com uma prova principal entre 10 e 14km, e uma distância menor entre 5 e 7km. No dia 10 de junho será realizada a etapa de Morro Agudo/SP, no dia 12 de agosto Ituverava/SP recebe a segunda etapa e no dia 11 de novembro Guará/SP recebe a última etapa do circuito.