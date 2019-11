Redação Últimas Notícias

Neste sábado (23), a formiguense Chayana Lopes disputará com outras beldades de diversos estados do país o concurso Plus Model Brasil. O evento será realizado em Joinville/SC.

Os vencedores integrarão o casting da agência Plus Model Brasil e realizarão trabalhos fotográficos, divulgação de lojas e catálogos de moda. A agência, idealizada pela modelo plus, Aline Zattar, possui o maior casting de modelos plus size do Brasil e trabalha com desfiles e marcas reconhecidas.

Chayana que foi para o Sul do país na quinta-feira (21) com toda a família, disse ao Últimas Notícias que está muito feliz pela experiência. “Nunca imaginei que chegaria a disputar um concurso de moda. Agradeço a todos pelo apoio e carinho”.

A formiguense entrará na passarela representando muitas mulheres, dentre elas as integrantes do projeto AmorPlusSize. “Tudo isto serviu para abrir os meus olhos e os de outras mulheres a se aceitarem como são, lindas”, declarou Chayana que disse ter sido muito produtivo o encontro com as integrantes do projeto formiguense. “É muito gratificante saber que há pessoas que se identificam com nossa história e lutam pelo mesmo propósito”.



Chayana é corretora de imóveis e descobriu a paixão pelo mundo da moda por incentivo da amiga Vanessa Lopes. Após fotografar para o showroom Cerejeira Store, Chayana começou a fazer outros trabalhos como modelo.











Fotos: Instagram/Chayana Lopes

O Plus Model Brasil chega à 3ª edição neste ano e é realizado com o objetivo de oportunizar inícios de carreiras para homens e mulheres que sonham em ser modelos plus size. A primeira etapa do concurso foi realizada no dia 15 de outubro quando foram escolhidas duas candidatas por estado. A finalista por estado foi escolhida no dia 22 de outubro.

As seletivas ocorreram por meio de um júri técnico composto por especialistas que avaliaram beleza, fotogenia e harmonia corporal. O concurso contará com duas categorias femininas: tradicional (18 a 37 anos) e master (a partir dos 38 anos) e uma masculina.

De acordo com Chayana, os candidatos irão desfilar com três looks: um com calça jeans e a blusa do concurso, um com traje de banho e o último com vestido longo preto.

Todos que torcem por Chayana poderão acompanhar o concurso ao vivo. O evento será transmitido pelo Instagram da agência: @plusmodelbrasil (clique aqui).