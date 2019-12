Redação Últimas Notícias



Um formiguense de 26 anos foi baleado ao assaltar um posto de combustíveis na rodovia BR-494, em Cláudio. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira (12).

De acordo com o Boletim de Ocorrências 2019-061193911-001, R.R.P. chegou ao estabelecimento de motocicleta junto com o comparsa Fernando Henrique Martins Silva, de 31 anos. Eles solicitaram ao frentista que abastecesse a moto e logo em seguida, Fernando, que estava na garupa, anunciou o assalto. Eles roubaram R$180 que estavam no bolso do frentista e mandaram diversos caminhoneiros que estavam perto ficarem quietos, momento em que foram atingidos por disparos de arma de fogo.

O formiguense foi atingido com um tiro na cabeça e outro na mão. O garupa foi alvejado no tórax, perna direita e braço esquerdo. Mesmo ferido ele tentou fugir e foi encontrado a cerca de 100 metros do posto caído em uma mata. Fernando, natural de Itapecercia, foi socorrido pela viatura policial para a Santa Casa de Cláudio, mas não resistiu e veio a óbito.