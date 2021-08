A cada dia, o atleta de Formiga, Helder Rodrigues Jr, vem se destacando em campeonatos de jiu-jitsu.

Na sexta-feira (20), ele participou do Campeonato Sul-Americano no Rio de Janeiro e subiu ao lugar mais alto do pódio.

O formiguense participou de sete lutas. Competiu na categoria faixa roxa pesadíssimo e foi campeão, em seguida, lutou o absoluto e também se sagrou campeão.

Helder representou a equipe Vison de Poços de Caldas, comandada por Paulão Rezende.