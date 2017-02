No início da noite dessa terça-feira (31), um homem de 48 anos, natural de Formiga, e com várias passagens pela polícia, foi preso por furto a uma loja de calçados, no Centro de Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento, na avenida Governador Valadares, e solicitou a funcionária que trocasse uma nota de alto valor.

Após a funcionária pegar as cédulas de R$10, o cidadão roubou as notas e fugiu do local, mas foi contido pouco tempo depois.

Foram recuperados R$80, em dinheiro, que estavam com o indivíduo. O suspeito foi conduzido para a Delegacia.