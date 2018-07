Por Priscila Rocha

A formiguense Laura Faria Silva foi vice-campeã do Mini Miss Brasil 2018. O evento ocorreu no final de semana passado em Curitiba/PR.

A Mini Miss Minas Gerais disputou o título com modelos de diversas partes do Brasil. A campeã do concurso de beleza foi a representante do estado de São Paulo, Maria Eduarda Duarte.