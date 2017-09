*Da redação

O atleta formiguense Rodnei Barbosa continua conquistando títulos por onde passa. Desta vez, o atleta foi vice-campeão da etapa americana do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu World Tour.

O evento foi realizado no sábado (23), em Los Angeles.

Rodnei que é faixa preta conquistou medalha de prata na categoria adulto até 56 quilos pela equipe Quatar BJJ. Na semifinal, ele superou João Carlos Kuraoka por 9 a 0 e disputou a final com o carioca José Carlos Lima da GF Team.

Na luta pelo ouro Rodnei e José Carlos empataram em 2 a 2 e os árbitros deram a vitória para o carioca.“Fiquei feliz com meu rendimento nesta competição. Consegui fazer boas lutas até chegar à final. Na opinião de algumas pessoas eu merecia a vitória mas, para os árbitros, o meu adversário foi melhor nos critérios de desempate da luta. Isso me deixa mais motivado para as próximas competições”, disse Rodnei.

Para se preparar para o campeonato, o formiguense passou cerca de quatro meses nos Estados Unidos da América treinando com o professor de jiu-jitsu Rodrigo Ranieri, formiguense que leciona a arte marcial nos país.

Rodnei voltará para o Brasil no final deste mês para continuar a preparação para a próxima etapa do Grand Slam que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 12 de novembro.

O formiguense mora na Casa do Atleta, em Poços de Caldas. Ele treina na Academia Olimpo, da equipe Paulo Rezende BrazilianJiuJitsu (PRBJJ).

Premiação

A competição distribuiu uma premiação total de US$ 125 mil. Rodnei foi premiado com US$ 1500 pela segunda colocação.

Abu Dhabi Grand Slam

O Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu World Tour é a mais prestigiada turnê mundial da modalidade. Organizada pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), neste ano a competição passa pelos quatro continentes: Los Angeles (EUA), Tóquio (Japão), Rio de Janeiro, Abu Dhabi (EAU) e Londres.

O evento conta com a participação de competidores de todas as nacionalidades e os medalhistas são classificados no ranking mundial da Federação, além de garantir prêmios em dinheiro.

Neste ano o Abu Dhabi Grand Slam distribuirá mais de US$800 mil em prêmios.