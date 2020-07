Da Redação

Há cerca de quatro meses, a formiguense Tamires Resende Marques, de 30 anos, tem sofrido as consequências de ter sido vítima de crime em ambiente virtual.

Perfis falsos foram criados em nome da mulher e, a partir de então, o criador das páginas passou a ofender pessoas como se fosse Tamires.

De acordo com boletim registrado junto à Polícia Militar no mês de abril, o crime teve início após vídeos feitos pela vítima no aplicativo Tic Toc terem viralizado no Facebook, sendo postados em uma página de torcedores formiguenses do Clube Atlético Mineiro, onde passaram a ser divulgadas informações pessoais de Tamires e muitas mentiras a seu respeito.