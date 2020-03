O atleta de futebol Pedro Lima, de 19 anos, nascido e criado na Cidade das Areias Brancas, é um dos participantes do reality show BRAVO!, que estreia nesta segunda-feira (9), às 18h30; com transmissão nos canais ESPN Brasil e WatchESPN.

Promovido pelo Grupo LX e a LaLiga, o programa, que foi dividido em episódios que irão ao ar semanalmente no mesmo dia e horário, pretende revelar novos talentos do futebol, selecionando jovens de 16 a 19 anos, que sonham em se tornar jogadores profissionais. O reality show gravado em Sorocaba, interior de São Paulo, tem como “estúdio”, o centro de treinamentos BRAVO! com estrutura de CT de Copa do Mundo.

A primeira seleção foi realizada antes mesmo das gravações para o programa. Mais de 13 mil atletas se inscreveram e 900 foram escolhidos para passar pela etapa das peneiras. Dentre eles está o formiguense apaixonado por futebol que entre o final de 2018 e 2019, jogava em Doha, no Catar, sendo vice-campeão do torneio de futebol do país.

Apesar de futebol ser sua maior paixão, Pedro pensou em desistir desse sonho ao retornar há pouco tempo para o Brasil, mas foi encorajado pela mãe e pela namorada a participar do programa que poderá mudar sua vida para sempre!