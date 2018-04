Por Gleiton Arantes

O formiguense Ricardo Alves (conhecido como Tal da Serralheria) viu de perto a situação da residência do senhor Vicente José da Cunha, de 78 anos, morador na rua Hugo Benhur, 14, no bairro Alto da Praia.

Senhor Vicente mora na casa com quatro filhos e a residência dele está em situação crítica, com várias infiltrações nas paredes que correm o risco de caírem. A casa conta com uma pequena sala e dois quartos, o banheiro é localizado do lado de fora e a cozinha foi adaptada em uma varanda da residência.

Diante da situação do idoso, Ricardo Alves resolveu fazer uma ação entre amigos intitulada “Vamos Ajudar Ajudando” para angariar fundos e materiais de construção para a reforma da casa do Sr. Vicente.

A campanha teve início no sábado passado (31) e de acordo com Ricardo, várias pessoas já ajudaram. A reforma terá início na segunda-feira (9) e a previsão é de que esteja concluída em três meses. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com Ricardo pelo telefone (37) 99946-0720. Qualquer ajuda será bem vinda!