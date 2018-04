Por Glaudson Rodrigues

O psicólogo e professor formiguense, Juarez Cunha, lançou na sexta-feira passada (13) o livro “Luzes do Coração”.

O lançamento ocorreu durante a XVIII Feira do Livro do Colégio Santa Teresinha e segundo o autor, a obra traz uma mensagem pedagógica de amor e afeto que une a família.

Para estimular a leitura, ampliar horizontes e conhecer novos idiomas, o livro será lançado em português, inglês e espanhol.

Os interessados em adquirir o exemplar podem entrar em contato com o autor pelo telefone (37) 98836-2300. O Custo do livro é de R$10, onde 20% de todo o valor arrecadado será revertido para o Projeto Corrente do Bem, que trabalha com a arrecadação de material escolar para promover dignidade a crianças e adolescentes que não têm recursos para adquirir material escolar.

O livro será lançado também em Belo Horizonte neste fim de semana durante a Feira do Livro Infantil que será realizada na Serraria Souza Pinto e estará a venda a partir da próxima semana em diversas livrarias de Belo Horizonte. Em Formiga, além da venda por telefone, o livro também poderá ser adquirido na Livrocor a partir de segunda-feira (23).