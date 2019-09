O formiguense Wesley Nunes da Cunha, de 40 anos, faleceu após o caminhão que ele conduzia despencar de um barranco de mais de 30 metros na BR-491, em Varginha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27) quando ele seguia com o veículo carregado de laranjas no sentido Varginha e perdeu o controle em uma curva.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista ainda estava consciente e reclamava de dores. A vítima foi imobilizada e retirada do veículo. A equipe dos bombeiros prestou os primeiros socorros, mas a vítima perdeu a consciência durante o trajeto para a unidade de saúde.