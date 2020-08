Um caminhoneiro de Formiga, de 55 anos, faleceu após ser atropelado na BR-354, nessa terça-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, segundo a versão do condutor do caminhão Mercedes Benz Atego, com placa de Três Marias, ele seguia pela rodovia deslocando de Iguatama para Bambuí, quando realizou uma ultrapassagem em um caminhão VW / 24.280, emplacado em Formiga.

Alguns quilômetros à frente, o veículo de Formiga o ultrapassou e tentou fechá-lo, vindo o Mercedes Benz desviar para o acostamento e seguir viagem, contudo, o condutor do caminhão VW / 24.280 o ultrapassou pela segunda vez, o fechou e atravessou o veículo no meio da pista.

Devido a velocidade do Mercedes Benz, o homem disse que não conseguiu parar e colidiu contra a porta do motorista, que por sua vez havia acabado de descer do caminhão, vindo a atropelá-lo.