O formiguense Mauri José de Souza, de 68 anos, faleceu após sofrer um acidente em Goiás, na tarde dessa terça-feira (1º).

Segundo informações da rádio goiânia Verde Vale FM, o formiguense conduzia uma carreta que colidiu frontalmente com outro veículo de grande porte que seguia em sentido contrário pela rodovia BR-364. O acidente foi registrado no trecho entre Mineiros e Portelândia.

Por causa do acidente, a pista ficou interditada por várias horas até a retirada do corpo, que ficou preso às ferragens. Os veículos estavam carregados com madeira e móveis para escritório, que ficaram espalhados na pista.

Foi necessária a utilização de maquinários para a remoção do material da rodovia. A perícia realizada no local deve informar as causas do acidente. O prazo para divulgação do laudo não foi informado pelas autoridades.

O corpo de Mauri está sendo velado na Funerária do Marquinho e será sepultado às 18h no Cemitério Parque da Saudade, no bairro Cidade Nova.

