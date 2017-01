O Oxford Portuguese Dictionary foi publicado em 2015 pela Oxford University Press, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Pedro destacou que a participação neste projeto foi um marco na carreira profissional dele. “Além de ter tido a oportunidade de usar parte do conhecimento adquirido no dicionário na confecção de minha dissertação de mestrado, a partir deste trabalho várias portas se abriram, e pude continuar exercendo uma atividade que me recompensa financeira e intelectualmente”,

O formiguense revelou que profissionalmente, continua trabalhando como revisor de texto e lexicógrafo de forma autônoma, e como tradutor credenciado do Tribunal de Contas da União. “Também sou professor de inglês, português e redação, e avaliador oficial de redações do Enem, e pretendo trabalhar com aulas particulares voltadas especificamente para esse público em 2017, em Formiga. Academicamente, está em meus planos um doutorado na minha área, ainda neste ano”.

Pedro tem 31 anos, é filho de Grogério Alves de Brito e Maria José de Oliveira Brito. Ele é graduado em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Letras (Estudos da Linguagem) pela Universidade Federal de Ouro Preto; tem especialização em tradução (Inglês/Português e Português/Inglês) pela Universidade Gama Filho.