A atleta formiguense Thalyta Sthéfane Lima já está focada nos treinos para participar de dois campeonatos de jiu-jitsu. Um neste mês e outro em fevereiro.

A primeira disputa é a seletiva do Abu Dhabi Combat Club (ADCC), que ocorrerá no dia 28 de janeiro, em São Paulo. Thalyta vai competir na categoria até 60 quilos e, de acordo com ela, esse é o maior campeonato de jiu-jitsu sem quimono do mundo e vale uma vaga para o Mundial ADCC, que ocorrerá na Finlândia, no mês de setembro.

O segundo campeonato será o BH Summer promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro. A atleta disputará na categoria leve, faixa azul, até 64 quilos.

“Estou muito confiante e bem preparada para lutar. Treinando bastante e aprendendo novas técnicas para a seletiva do ADCC. Vou dar o meu melhor, pois o nível é muito alto, e é diferente dos outros campeonatos, pois não há divisão de faixa, são todas as faixas lutando na mesma categoria, com golpes diferentes”, explicou.

A atleta faz parte das equipes Tatame do Bem e Art Combat. “Agradeço a todos os professores e parceiros de treino, amigos, patrocinadores, àqueles que torcem e me ajudam de alguma forma. Vou fazer o máximo para representar bem a minha cidade”, completou Thalyta, que treina jiu-jitsu há três anos e é filha da atleta Andréia Lima.