O atleta formiguense Jhonattan Álvaro participará de uma competição de muay thai em Contagem. O evento ‘Contagem Fight Night’ ocorrerá no próximo domingo (29).

O atleta representará a equipe Formiga Top Team, na categoria semiprofissional até 67 quilos.

Em entrevista ao portal, Jhonattan contou que já pratica a arte marcial há 10 anos e disse que a preparação física para o evento já está a todo vapor. Ele participará da penúltima luta do evento.

“Estou fazendo meu treino físico e técnico focado na alta performance, além de seguir uma dieta balanceada, que é orientada pela minha nutricionista. Nos últimos dias, estou fazendo o corte de peso para chegar bem no campeonato e bater o peso, para depois me recuperar e fazer uma boa luta”.

O forminguense informou que precisa arcar com as despesas do campeonato. Caso alguém se interessar em ajudar o atleta podem entrar em contato pelo telefone (37) 9-9820-6839.