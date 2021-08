Redação Últimas Notícias

A Seleção do Brasil, que conta com o atleta formiguense, Samuel Arantes, está em Tóquio para participar das Paralimpíadas, na modalidade vôlei sentado.

O técnico Célio Mediato convocou 14 atletas e eles entram em quadra no sábado (28), pelo grupo B, e enfrentam a China, às 6h30 (horário do Brasil). Na segunda-feira (30), jogam contra o Irã, às 8h30 e na terça-feira (31) enfrentam a equipe da Alemanha, às 2h.

A seleção embarcou para o Japão no dia 8 deste mês. Lá, os atletas foram para a cidade de Hamamatsu e no dia 20 chegaram em Tóquio.

De acordo com o formiguense, que atua como ponteiro, “a seleção está treinando duas vezes ao dia. O canal SporTV irá transmitir o jogo contra o Irã no dia 30 e serão disponibilizados links para transmissões on-line”.

Samuel destacou que o objetivo da equipe é o ouro, mas, principalmente subir ao pódio e trazer uma medalha. “Na última Paralimpíada, o Brasil ficou em 4º lugar, perdendo o bronze para o Egito, por 3 x2. O nosso sonho é o ouro, mas, o objetivo é conquistar o pódio”.

O formiguense pratica vôlei sentado desde 2008. Essa será a segunda Paralimpíada que ele participa. Em 2008, ele foi convocado para participar da Paralimpíada em Pequim, na China. “Participar dessa competição é o grande sonho de todo atleta. Agradeço a torcida de Formiga e do Brasil e espero que nossa seleção consiga fazer um bom campeonato”.

Caso se classifiquem, terão o duelo da semifinal no dia 2 de setembro, com final marcada para o dia 4.

Vôlei sentado

O voleibol sentado estreou na Paralimpíada de Arnhem (Holanda), em 1980.

Há semelhanças entre o vôlei sentado e o “convencional”. Em ambos, a disputa se dá em uma melhor de cinco sets, vencendo o time que ganhar três deles, sempre com a diferença mínima de dois pontos para o adversário. Os quatro primeiros sets se encerram quando uma das equipes atinge 25 pontos. O último, chamado tie-break, vai até 15 pontos.

No vôlei sentado, os saques podem ser bloqueados e atacados na rede, ao contrário do “convencional”. Os atletas, contudo, devem permanecer sentados para executar as jogadas.

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal Fotos: arquivo pessoal