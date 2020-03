Lorene Pedrosa – Redação Últimas Notícias

No início da noite dessa segunda-feira (30), foi ao ar o 4º episódio do reality show Bravo!, que estreou no dia 9 de março nos canais ESPN Brasil e WatchESPN.

Dentre os atletas selecionados para participarem do programa, que levará jovens talentos para jogar futebol na Espanha, está o formiguense Pedro Lima, de 19 anos, que segue firme na luta por uma das vagas.

Mais de 13 mil atletas se inscreveram para participar do Bravo!. Desse total, 900 foram selecionados para a etapa das peneiras, exibidas nos primeiros episódios.

Agora, são 78 jovens distribuídos em 6 times com 13 atletas, que disputarão um minicampeonato que consagrará a equipe que será levada à Europa.

Pedro Lima no CT da Bravo! – Foto: Divulgação Bravo! Reality

Fazem parte do programa os craques Cafu, Belleti, Djalminha, Edmilson, Luis Fabiano e Zé Roberto, todos com passagens marcantes pelo futebol espanhol. Eles são os embaixadores do reality e acompanharam as peneiras e agora assumem equipes na fase da concentração dos atletas.

Pedro Lima está na equipe País Basco, liderada pelo pentacampeão Cafu. Desde os primeiros exames físicos, o formiguense tem apresentado excelentes resultados, o que aumenta a esperança de vencer o reality. “Ter o Cafu , o capitão do Penta, como embaixador foi absolutamente incrível! Bater bola com ele, conversar , almoçar com ele, foi realmente uma experiência única que levarei comigo para todo sempre! Aprendi muito .”, comentou Pedro sobre a experiência de ser treinado pelo craque.

Equipe País Basco, que tem o Cafú como embaixador – Foto: Divulgação Bravo! Reality

No episódio transmitido na segunda-feira foram apresentados momentos dos atletas durante a concentração/confinamento realizada no centro de treinamentos Bravo!, montado em Sorocaba, interior de São Paulo, com estrutura de CT de Copa do Mundo, para ser o “estúdio” do programa gravado no início do ano. Foram ao ar cenas do formiguense ao telefone com a namorada e com a mãe dele, mostrando os desafios da distância na busca deste sonho.

“Foi difícil , porque eu já tinha ficado um ano fora de casa pelo período que eu morei e joguei no Alrayyan do Qatar, e assim que eu voltei, sabia que seria pra ficar longe de novo. Durante o confinamento fiquei uma semana sem telefone ,pois podíamos usar por apenas uma hora aos domingos , e isso fez a saudade ficar grande demais, mas consegui manter o foco e não deixei isso me atrapalhar””, disse o atleta que entre o final de 2018 e 2019, jogava em Doha, no Qatar, sendo vice-campeão do torneio de futebol do país. Apesar de futebol ser sua maior paixão, Pedro pensou em desistir desse sonho ao retornar para o Brasil, com o fim do seu contrato, mas foi encorajado pela mãe e pela namorada a participar do programa.

O formato do Bravo!

Promovido pelo Grupo LX e a LaLiga, o reality, que foi dividido em 10 episódios que estão indo ao ar nas segundas-feiras às 18h30, pretende revelar novos talentos do futebol, selecionando jovens de 16 a 19 anos, que sonham em se tornar jogadores profissionais.

Diferente das tradicionais peneiras realizadas pelos clubes brasileiros, o Bravo! tem como objetivo dar a chance para o jovem atleta mostrar o seu futebol sem a pressão do relógio correndo. Os 900 garotos para a fase das peneiras foram divididos em dois grupos para disputar partidas.

De quase 1000 atletas, apenas 78 passaram para a fase da concentração. Durante três semanas, os atletas serão treinados por profissionais licenciados pela LaLiga e ainda receberão dicas de seis grandes nomes do futebol brasileiro.

Esses serão divididos em times de 13. A equipe vencedora e mais 5 outros destaques viajarão para a Espanha para enfrentar adversários das categorias de base do país.

O lateral do Real Madrid, Marcelo, é o embaixador global do Bravo!.

Para acompanhar detalhes do reality, acompanhe a conta no instagram @bravoreality ou o canal do YouTube Bravo!Reality