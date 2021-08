Na madrugada deste domingo (1), a Polícia Militar Rodoviária de Formiga durante operação Lei Seca no km 474, da rodovia BR-354, no município de Arcos, se deparou com um automóvel Ford/Corcel II LDO, com placas de Medeiros, fazendo movimentos de zigue-zague pela pista.

Os policiais fizeram a abordagem e constataram que o motorista, de 27 anos, natural e residente em Formiga, apresentava sinais de embriaguez. Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,62 miligramas de álcool por litro de ar, medida que está 15 vezes acima do permitido.

Segundo os militares, o condutor também não possuía carteira de habilitação e relatou ter ingerido três garrafas de cerveja horas antes em uma residência na zona rural de Formiga.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelo crime de embriaguez ao volante, estipulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e foi conduzido até a Delegacia Regional de Formiga.