O formiguense Rônei Cândido Alves será o árbitro da partida entre Tombense e Atlético às 16h deste domingo (30), no Mineirão.

Quando ele assoprar o apito pela última vez neste domingo, o campeão do Mineiro 2020 será conhecido e um dos capitães poderá desfrutar de uma noite ao lado da tão valiosa taça. Mesmo que apenas para um clique.

Rônei será auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira. VAR: Wanderson Alves de Souza.

A moda lançada pelo atacante polonês Robert Lewandowski, após a conquista do Bayern na Liga dos Campeões, foi copiada pelo também grandalhão Rubens, jogador do Tombense e artilheiro do Estadual, na última quarta-feira (26). Contudo, a foto foi tirada com o caneco de campeão do interior, numa espécie de ‘aperitivo’.