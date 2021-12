Redação Últimas Notícias

A atleta de Formiga, Natália Suelen Campos, de 23 anos, foi destaque no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu promovido pela CBJJE, realizado no dia 28, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo.

O evento contou com aproximadamente 2 mil atletas. Natália competiu com 7 atletas na categoria faixa roxa e conquistou a terceira colocação.

Ela integra a equipe Pantera Negra (Donizete Team) e pratica a arte marcial há 6 anos.