Um formiguense de 51 anos sofreu um acidente na rodovia MG-050, na tarde desse domingo (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o sinistro foi registrado próximo à comunidade de Betânia, em Pedra do Indaiá. O motorista seguia sentido Divinópolis quando perdeu o controle direcional do veículo ao realizar uma curva no km 174 devido à pista molhada. O veículo, um GM/Onix, se chocou contra um barranco e capotou.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital em Formiga. O veículo foi retirado da pista pela equipe de suporte da Concessionária AB Nascentes das Gerais.