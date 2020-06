Lorene Pedrosa – Redação Últimas Notícias

Dentre os milhares de inscritos no tão esperado Concurso Público da Prefeitura de Formiga, que caminha para a conclusão dos trâmites para a efetivação dos aprovados, estava a jovem fomiguense Priscila Nogueira Castro, de 28 anos.

Além do conhecido esforço de concurseiros em busca do sonhado cargo no serviço público, que demanda dedicação exclusiva e exaustivas horas de estudo, Priscila precisou lidar com dificuldades inimagináveis para a maior parte dos estudantes. Desafios que vieram antes ainda da publicação do edital do certame.

Após crises severas de ansiedade durante a faculdade, Priscila foi diagnosticada, em 2016, como portadora da síndrome de Asperger, um estado do espectro autista. A partir do laudo médico, a então estudante de administração passou a entender e lidar de frente com os resultados da síndrome, que são prejuízos cognitivos e dificuldades sociais e sensoriais que a haviam afetado por toda a vida. Mas o que para muitos poderia ser um atestado de impossibilidade de prosseguir rumo aos projetos de futuro, para Priscila foi motivação para não apenas superar, mas para influenciar pessoas.