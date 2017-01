A direção da Fundação Nacional do Índio (Funai) até quarta-feira (11), esteva sob o comando de Agostinho do Nascimento Netto, na condição de interino indicado pelo Ministério da Justiça.

Porém, durante reunião com os principais assessores da fundação, ao saber que algumas obras estavam paralisadas ou sofrendo atrasos em razão de conflitos com grupos indígenas o presidente Michel Temer tomou ciência de que a presidência da Funai era ocupada por um presidente interino e imediatamente, bateu o martelo na mesma reunião com a equipe de governo e decidiu que Antônio Fernandes Toninho Costa será o novo presidente da Funai.

O formiguense Toninho é formado em odontologia e especialista em saúde indígena pela Universidade de São Paulo (USP). Nessa área ocupou cargos na Câmara e como consultor na Operação Pan-Americana de Saúde indígena e na Organização das Naçoes Unidas (ONU). A posse de Toninho está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (13).

Em agosto, foi sugerido ao presidente da República o nome de Noel Villas Boas, filho do sertanista Orlando Villas Boas para ocupar o cargo que agora Temer entrega a Toninho Costa.

Complementando o depoimento em áudio a seguir, Toninho nos enviou via Whatsapp: “Estou aceitando o desafio para ajudar nosso Brasil Nesse momento de dificuldades. Quero lutar para manter o que já foi conquistado nas políticas indigenistas e conquistar o que for preciso para que esta população, que já passe de 1 milhão de pessoas, tenha uma qualidade de vida melhor”.

Confira depoimento exclusivo: